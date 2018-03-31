Двома матчами розпочнеться 25 тур Української Прем'єр-ліги

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Сьогодні зустрічами “Карпати” — “Чорноморець” та “Зірка” — “Олександрія” стартуватиме 25-й тур в Українській Прем’єр-лізі, повідомляє УНН з посиланням на сайти команд.

Під час паузи в чемпіонаті “Карпати” минулого вік-енду провели спаринг із друголіговим “Львовом” (0:0). “Чорноморець” також відіграв контрольну гру в якій добився аналогічного результату, як і “леви”. Одесити на своїй базі зіграли із молдавським клубом “Динамо-Авто” (1:1).

Напередодні суботньої зустрічі обидва суперники зіткнулися з кадровими проблемами. У “зелено-білих” на поле не зможуть вийти два центральні оборонці — Іван Лобай та Андрій Нестеров. На тижні з основою тренувався капітан юніорської команди “Карпат” U-19 Петро Харжевський, для якого позиція центрального захисника є рідною. Не слід забувати, що разом із Нікою Сандохадзе в парі може також зіграти універсал Артем Федецький. До позитивних новин з табору “левів” можна додати прибуття до Львова болівійського новачка “Карпат” Родріго Варгаса.

Поповнення в атакувальній лінії відбулося і в “моряків”. Кілька днів тому клуб офіційно оголосив про підписання контракту з нападником Олександром Гладким. Мабуть, не варто нагадувати, що до недавнього часу екс-форвард збірної України виступав у “зелено-білій” футболці. В його активі 81 проведений матч та 23 забитих голи за “Карпати”.

Примітно, що обидва поєдинки “Карпат” та “Чорноморця” в цьому сезоні завершилися внічию (1:1 і 0:0).

“Зірка” — “Олександрія”. Здобувши перемогу в попередньому турі, кропивничани не лише змогли відірватися від зони вильоту, а й наблизилася до сусідів по таблиці на відстань трьох залікових пунктів. Даний факт, окрім усього іншого, означає, що й підопічні Шарана опинились у загрозливому становищі: до 12-го місця шість очок, до 10-го чотири.

Варто відзначити, що у крайньому спарингу “Олександрія” гостювала у “Зорі” й уникла поразки на останніх хвилинах (1:1).

Додамо також, обидві баталії стартуватимуть о 14:00.

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