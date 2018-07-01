Двократний переможець Ліги чемпіонів Маскерано завершив кар'єру в збірній Аргентини

“Моя історія в збірній підбігла до завершення. Тепер я буду ще одним вболівальником команди”, — сказав 34-річний аргентинець.

Відзначимо, що Маскерано розпочав виступи за національну збірну ще в 2003-му році. Наразі екс-півзахисник “Барселони” провів найбільшу кількість матчів в історії Аргентини — 147. На 4 гри менше має Хав’єр Занетті.

Додамо, що нині гравець китайського “Хебей Чайна Форчун”, вигравав чемпіонат Аргентини в складі “Рівер Плейта”, чемпіонат Бразилії з “Корінтіансом”. У складі “Барселони” він став п’ятикратним чемпіоном Іспанії, п’ятикратним володарем Кубка Іспанії, триразовим володарем Суперкубка країни, дворазовим переможцем Ліги чемпіонів, дворазовим володарем Суперкубка УЄФА, дворазовим переможцем Клубного чемпіонату світу.