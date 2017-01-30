Двох підозрюваних у справі про хабарництво в Ужгородській міськраді випустили з СІЗО під заставу
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 30 січня. УНН. Обох підозрюваних у справі про хабарництво в Ужгородській міськраді випустили з установи виконання покарань під заставу, установлену судом. Про це кореспонденту УНН повідомила речниця прокуратури Закарпатської області Вікторія Попович.
Йдетсья про депутата Ужгородської міськради Станіслава Пономарьова, якому суд встановив заставу у розмірі 96 тис. грн, та співробітника комунального підприємства "Уж-Фест" Олега Громадського, якому було встановлено заставу у розмірі 40 тис. грн.
Як повідомила УНН В.Попович, за С.Пономарьова внесли заставу ще у п'ятницю, 27 січня, а за О.Громадського - сьогодні.
Однак прокуратура вже подала апеляції на рішення Ужгородського міськрайонного суду щодо запобіжних заходів усім трьом підозрюваним у справі, вимагаючи тримання під вартою без призначення застави.
Нагадаємо, що сьогодні Ужгородський міськрайонний суд обиратиме запобіжний захід першому заступнику Ужгородського міського голови Іштвану Цапу о 14.00.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, прокуратурою Закарпатської області спільно зі спецпідрозділом “К” УСБУ у Закарпатській області викрито корупційну схему, за якою було налагоджено одержання хабарів посадовцями Ужгородської міської ради за позитивне вирішення земельних питань. Йдеться, зокрема, про першого заступника міського голови Ужгорода. Саме через посередників посадовці отримували неправомірну вигоду. У двох посадовців Ужгородської міськради було знайдено гроші, які могли бути частиною хабара. Заступник міського голови І.Цап, у свою чергу, заперечує провину. Вже затримано двох осіб у цьому кримінальному провадженні. Їм було обрано запобіжні заходи 27 січня.