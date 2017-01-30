Двух подозреваемых по делу о взяточничестве в Ужгородском горсовете выпустили из СИЗО под залог
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 30 января. УНН. Двух подозреваемых по делу о взяточничестве в Ужгородском горсовете выпустили из учреждения выполнения наказаний под залог, установленный судом. Об этом корреспонденту УНН сообщила спикер прокуратуры Закарпатской области Виктория Попович.
Речь идет о депутате Ужгородского горсовета Станиславе Пономареве, которому суд установил залог в размере 96 тыс. грн, и сотруднике коммунального предприятия "Уж-Фест" Олеге Громадском, которому был установлен залог в размере 40 тыс. грн.
Как сообщила УНН В.Попович, за С.Пономарева внесли залог еще в пятницу, 27 января, а за О.Громадско - сегодня.
Однако прокуратура уже подала апелляцию на решение Ужгородского горрайонного суда в отношении мер пресечения всем троим подозреваемым по делу, требуя содержания под стражей без назначения залога.
Напомним, что сегодня Ужгородский горрайонный суд должен избрать меру пресечения первому заместителю Ужгородского городского головы Иштвану Цапу в 14:00.
Напомним, как сообщал УНН, прокуратура Закарпатской области совместно со спецподразделением "К" УСБУ в Закарпатской области разоблачили коррупционную схему, по которой было налажено получение взяток должностными лицами Ужгородского городского совета за положительное решение земельных вопросов. Речь идет, в частности, о первом заместителе городского головы Ужгорода. Именно через посредников должностные лица получали неправомерную выгоду. У двоих должностных лиц Ужгородского горсовета были найдены деньги, которые могли быть частью взятки. Заместитель городского головы И.Цап, в свою очередь, отрицает вину. Уже задержаны двое человек в этом уголовном производстве. Им были избраны меры пресечения 27 января.