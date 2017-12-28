Дванадцять очок Леня допомогли "Фініксу" здолати "Мемфіс"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Регулярний чемпіонат НБА продовжився поєдинком представників Західної конференції між “Фінікс Санс” і “Мемфіс Гріззліс”, у якому відзначився наш співвітчизник, передає кореспондент УНН.
За 0,6 секунди до завершення основного часу при рахунку 97:97 стартовий центровий “Санс” Тайсон Чендлер вистрибнув із-за спини Брендона Райта та забив ефектний аллей-уп через суперника, принісши “сонячним” позитивний результат 99:97.
Лень отримав 29:55 хвилин ігрового часу, за які реалізував три слем-данки, здобувши 12 очок (4/6 двоочкові, 4/6 штрафні), 6 підбирань, 4 передачі при 2 блок-шотах.
Додамо, що “Санс” знаходяться вище за “Мемфіс” у турнірній таблиці — 13 виграшів і 23 поразки проти 10 перемог і 24 фіаско у “Гріззліс” (11 і 14 місця на Заході відповідно).
Як повідомляв УНН, шостий дабл-дабл Леня допоміг “Фініксу” обіграти “Даллас”.