Двенадцать очков Леня помогли "Финиксу" одолеть "Мемфис"

0,6 секунды до конца основного времени при счете 97:97 стартовый центровой “Санс” Тайсон Чендлер выпрыгнул из-за спины Брендона Райта и забил эффектный аллей-уп через соперника, принеся “солнечным” позитивный результат 99:97.

Лень получил 29:55 минут игрового времени, за которые реализовал три слэм-данки, получив 12 очков (4/6 двухочковые, 4/6 штрафные), 6 подборов, 4 передачи при 2 блок-шотах.

Добавим, что “Санс” находятся выше “Мемфис” в турнирной таблице — 13 выигрышей и 23 поражения против 10 побед и 24 фиаско в “Гриззлис” (11 и 14 места на Западе соответственно).

Как сообщал УНН, шестой дабл-дабл Леня помог “Финиксу” обыграть “Даллас”.