"Думає, що може всіх засадити": волонтерка з Умані розповіла про кримінальну справу, ініційовану проти неї нардепом Яценком

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“Він (Антон Яценко, – ред.) же всім, хто проти нього щось напише, одразу кримінальні провадження організовує. Він думає, що він усіх може засадити, що він тут всемогутній. І Олега Герваса (захисник Донецького аеропорту, – ред.) (...) Олег подавав на нього в суд, бо він його мародером і вбивцею назвав. Що він убивав і насилував мирне населення, коли був у районі аеропорту. І Олег подав на нього в суд і виграв цей суд”, – розповіла волонтерка.

Вона додала, що на її волонтерську діяльність кримінальна справа не впливає, адже люди розуміють, що вони їм допомагають.

“Я вам хочу сказати, що люди розуміють. Бо люди знають, що ми дійсно допомагаємо. Принцип нашої роботи такий, що, перш ніж їхати, ми кожного обдзвонюємо. Хлопцям і батьки, і дружини, і сестри, і друзі приносять передачі, нами передають і всі знають, що ми дійсно працюємо, і що ця допомога до хлопців дійсно доходить”, – зазначила Ситник.

Нагадаємо

Ользі Ситник оголосили підозру у хуліганстві через те, що вона у квітні разом з іншими активістами навідалася до приймальні Яценка, аби дізнатися, де він був на початку повномасштабної війни в Україні та чому не голосував в Раді за введення воєнного стану. Не отримавши відповіді, активісти закидали нардепа борошном та яйцями, через що той звернувся до правоохоронців.

Однак Яценко хоче перекваліфікувати справу на “погрозу або насильство щодо державного діяча”, що передбачає жорсткіше покарання.

Додамо, що Яценко вже не вперше використовує депутатський мандат, аби ініціювати кримінальні справи проти волонтерів. Він звинуватив у шахрайстві ще одного черкаського активіста Володимира Нетребенка. Той своєю чергою подав позов проти нардепа щодо захисту честі й гідності.