"Думає, що може всіх засадити": волонтерка з Умані розповіла про кримінальну справу, ініційовану проти неї нардепом Яценком

ukru
Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 21825 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 56257 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 95316 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 124966 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 173880 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 195454 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 384748 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 228536 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 195435 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 354807 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.8 м/с
95 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

31 березня, 22:41 • 54168 перегляди

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

23:57 • 53039 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

00:25 • 54018 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

03:26 • 37119 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 51330 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 21879 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 384767 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 354819 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 568700 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 697139 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 85588 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 122103 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 206653 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 232069 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 224864 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

"Думає, що може всіх засадити": волонтерка з Умані розповіла про кримінальну справу, ініційовану проти неї нардепом Яценком

"Думає, що може всіх засадити": волонтерка з Умані розповіла про кримінальну справу, ініційовану проти неї нардепом Яценком

Київ • УНН

 • 603405 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Волонтерка з Умані Ольга Ситник продовжує свою діяльність, попри кримінальну справу, ініційовану проти неї народним депутатом Антоном Яценком. У коментарі УНН Ситник розповіла, що не звертає уваги на закиди нардепа, адже відкриття кримінальних справ проти опонентів – звична для Яценка справа.

Цитата

“Він (Антон Яценко, – ред.) же всім, хто проти нього щось напише, одразу кримінальні провадження організовує. Він думає, що він усіх може засадити, що він тут всемогутній. І Олега Герваса (захисник Донецького аеропорту, – ред.) (...) Олег подавав на нього в суд, бо він його мародером і вбивцею назвав. Що він убивав і насилував мирне населення, коли був у районі аеропорту. І Олег подав на нього в суд і виграв цей суд”, – розповіла волонтерка.

Вона додала, що на її волонтерську діяльність кримінальна справа не впливає, адже люди розуміють, що вони їм допомагають.

“Я вам хочу сказати, що люди розуміють. Бо люди знають, що ми дійсно допомагаємо. Принцип нашої роботи такий, що, перш ніж їхати, ми кожного обдзвонюємо. Хлопцям і батьки, і дружини, і сестри, і друзі приносять передачі, нами передають і всі знають, що ми дійсно працюємо, і що ця допомога до хлопців дійсно доходить”, – зазначила Ситник.

Нагадаємо

Ользі Ситник оголосили підозру у хуліганстві через те, що вона у квітні разом з іншими активістами навідалася до приймальні Яценка, аби дізнатися, де він був на початку повномасштабної війни в Україні та чому не голосував в Раді за введення воєнного стану. Не отримавши відповіді, активісти закидали нардепа борошном та яйцями, через що той звернувся до правоохоронців.

Однак Яценко хоче перекваліфікувати справу на “погрозу або насильство щодо державного діяча”, що передбачає жорсткіше покарання.

Додамо, що Яценко вже не вперше використовує депутатський мандат, аби ініціювати кримінальні справи проти волонтерів. Він звинуватив у шахрайстві ще одного черкаського активіста Володимира Нетребенка. Той своєю чергою подав позов проти нардепа щодо захисту честі й гідності. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$83,056.20
Золото
$3,173.97
Tesla
$258.01
Brent
$74.96
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,838.04