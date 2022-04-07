Дуда вважає дії росії геноцидом українського народу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що дії росії є геноцидом щодо українців. Про це він заявив в інтерв’ю каналу CNN, передає УНН.
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Відповідаючи на питання журналіста, чи вважає Дуда вбивства в Бучі геноцидом, президент Польщі сказав, що з цим важко не погодитися.
"Мета цього вторгнення – знищити українську націю", - заявив Дуда.
Він зазначив, що загибель великої кількості мирних людей свідчить про наміри москви.
Дуда вважає, що Заходу треба припинити діалог з путіним.
"Ми завжди чули, що з росією потрібно говорити. Але діалог з росією не має сенсу… путіну потрібно поставити жорсткі умови. Треба сказати, що якщо він не виконає цих умов, нам не буде про що говорити", – пояснив він.
Нагадаємо
Анджей Дуда відповів москві нецензурним польським прислів'ям.