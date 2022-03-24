Анджей Дуда відповів Москві нецензурним польським прислів'ям

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"Можливо, це буде не дуже коректно, але є в Польщі таке прислів'я - нецензурне, правда: "не лякай, не лякай, а то сам "обробишся". Ми хочемо жити у мирі, але ми маємо бути готові до того, що хтось може захотіти на нас напасти. Я запевняю, наша батьківщина настільки велика, що місце поховати таких нападників точно знайдеться", - заявив президент Польщі.

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Дуда також закликав Москву припинити бомбардування житлових будинків, внаслідок яких гине громадянське населення.

Розбомблений Київ, за його словами, місцями дуже нагадує польську столицю Варшаву 1944 року. Проте, на думку Дуди, припинення вогню скоріше зіграє на руку російській армії.

"Це їм потрібен час для перегрупування. Якби мова зайшла про припинення вогню, то воно має супроводжуватися виведенням російських військ, нам важливо, щоб росія зламала зуби про Україну і в майбутньому перед тим, як напасти ще на кого або знову на Україну - заздалегідь подумала двічі", - попередив Дуда.

Нагадаємо

Польща готується до можливої атаки з боку білорусі та росії - посол.