Дубль Дзаньоло приніс "Ромі" мінімальний виграш над "Порту"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Римська “Рома” святкувала мінімальну звитягу у домашній зустрічі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів над “Порту”, передає кореспондент УНН.
Ближче до закінчення половини гри Едін Джеко поцілив у штангу воріт португальців. В другій 45-хвилинці він став автором двох гольових передач на юного, 19-річного хавбека Ніколо Дзаньоло.
У першому епізоді із забитим голом на 70 хвилині Дзаньоло пробив з-під ноги оборонця у нижній кут воріт. Далі через 6 хвилин молодий півзахисник виявився першим на добиванні після спроби Джеко (м’яч відскочив від штанги). Проте вже через кілька атак Адріан зменшив відставання клубу перед майбутньою грою у відповідь — 2:1.
Варто зазначити, що “Рома” відсвяткувала четверту поспіль домашню перемогу в плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА. Але пропущений м’яч став для римлян ложкою дьогтю в бочці меду.