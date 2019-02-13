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Дубль Дзаньоло приніс "Ромі" мінімальний виграш над "Порту"

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Римська “Рома” святкувала мінімальну звитягу у домашній зустрічі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів над “Порту”, передає кореспондент УНН.

Ближче до закінчення половини гри Едін Джеко поцілив у штангу воріт португальців. В другій 45-хвилинці він став автором двох гольових передач на юного, 19-річного хавбека Ніколо Дзаньоло.

У першому епізоді із забитим голом на 70 хвилині Дзаньоло пробив з-під ноги оборонця у нижній кут воріт. Далі через 6 хвилин молодий півзахисник виявився першим на добиванні після спроби Джеко (м’яч відскочив від штанги). Проте вже через кілька атак Адріан зменшив відставання клубу перед майбутньою грою у відповідь — 2:1.

Варто зазначити, що “Рома” відсвяткувала четверту поспіль домашню перемогу в плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА. Але пропущений м’яч став для римлян ложкою дьогтю в бочці меду.

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