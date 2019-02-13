Дубль Дзаньоло принес "Роме" минимальный выигрыш над "Порту"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Римская “Рома” праздновала минимальную победу в домашней встрече 1/8 финала Лиги чемпионов над “Порту”, передает корреспондент УНН.
Ближе к окончанию половины игры Эдин Джеко попал в штангу ворот португальцев. Во второй 45-минутке он стал автором двух голевых передач на юного, 19-летнего хавбека Николо Дзаньоло.
В первом эпизоде с забитым голом на 70 минуте Дзаньоло пробил из-под ноги защитника в нижний угол ворот. Далее через 6 минут молодой полузащитник оказался первым на добивании после попытки Джеко (мяч отскочил от штанги). Однако уже через несколько атак Адриан уменьшил отставание клуба перед предстоящей игрой в ответ — 2:1.
Стоит отметить, что “Рома” отпраздновала четвертую подряд домашнюю победу в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Но пропущенный мяч стал для римлян ложкой дегтя в бочке меда.