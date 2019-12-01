Дубль Бесєдіна приніс "Динамо" виграш над "Олімпіком"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Київське "Динамо" здобуло три очки в гостьовій зустрічі 16 туру чемпіонату України з футболу проти донецького "Олімпіку", передає кореспондент УНН.
Артем Бесєдін скористався провальним виходом з воріт при подачі Де Пени і увігнав м'яч у сітку воріт (37 хв). Через кілька хвилин Шабанов подарував вихід іранця Зейхеді на Дениса Бойка – 1:1.
Вилучення Кравчука на 73 хвилині спростило справу "біло-синім" за яких дубль оформив Бесєдін, а також забив Де Пена – 1:3.
Примітно, перемога повернула "Динамо" на друге місце – 33 бали. З урахуванням нічиєї "Шахтаря" кияни на два очка скоротили відставання від "гірників".