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Дубінський про можливу відставку Криклія: ідіот за кермом економіки веде нас у прірву

Київ • УНН

 • 20845 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Ймовірна відставка міністра інфраструктури України Владислава Криклія ніяк не вплине на дії уряду, адже головна проблема - прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Про це повідомив в ефірі телеканалу ZIK народний депутат України Олександр Дубінський, передає кореспондент УНН.

“Не вперше чую, що підуть у відставку деякі міністри..., але я не розумію, яким чином відставка умовного Петрашка (міністр економіки — ред.), Марченка (міністр фінансів — ред.) та Криклія (міністра інфраструктури - ред.), хоча до них усіх є питання, адже вони не виконують той об'єм задач, які перед ними ставить їх роботодавець - в особі Верховної Ради та українського суспільства, це не змінить найголовнішого — бачення того, що має відбуватися від імені прем'єр-міністра.

Він (прем'єр-міністр України Денис Шмигаль — ред.) - точно так як Степанов — змінює статистику, щоб залишитися на своєму робочому місці. Так і Шмигаль — намагається, когось звільнити, щоб показати, що він щось змінив. Не змінюється нічого в системі управління економіки. Прийде черговий Марченко, який ніяк не буде впливати на те, хто буде головою митниці або податкової, адже це рішення приймає прем'єр. І відповідальність за все, що відбувається в економіці, лежить лише на одній людині — Шмигалю”, - зазначив нардеп.

Також Дубінський прокоментував, чи зможе Денис Шмигаль втриматися на посаді глави уряду.

“Це точно так само питання національної безпеки, адже якщо він залишиться на своєму місці, то уявіть собі, що у вас кліщ у нозі. І Ви думаєте: “Кліща не будемо видаляти, але спробуємо видавити нариви, які навколо”. Ви ж не вирішуєте головної проблеми. От і тут так: ідіот біля керма економіки веде економіку в прірву. “Лайнер зазнає катастрофи”. Ми йдемо на скелі... І якщо цього не розуміти та не приймати рішень, то він (“лайнер” - ред.) просто потоне. І той факт, що на рахунках Держказначейства немає грошей — найкращий тому доказ", - резюмував він.

Як повідомляв УНН з посиланням на власні джерела, що в Офісі Президента хочуть звільнити міністра інфраструктури Владислава Криклія.

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