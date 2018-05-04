ДСНС: ситуація на складах у Балаклії контрольована, спостерігається тління
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Рятувальники повідомили оперативну інформацію щодо ситуації довкола складів снарядів у місті Балаклія. Про це повідомляє УНН з посиланням на оперативний звіт ДСНС.
“Станом на 7 годину 4 травня ситуація контрольована, спостерігається тління 4 окремих осередків. Інтенсивність вибухів знизилась. Підрозділи ДСНС здійснюють заправку водою чотирьох пожежних танків, які здійснюють гасіння в межах технічної території. Авіацією ДСНС проводиться гасіння окремих осередків на території арсеналу”, — повідомили у відомстві.
Органами місцевого самоврядування розгорнуто 7 евакуаційних пунктів, за власним бажанням евакуйовані 246 громадян.
До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та евакуації місцевого населення всього залучалось 468 чол. та 120 од. техніки, у тому числі від ДСНС — 265 чол. особового складу та 67 од. техніки, з них 2 літаки АН-32П та вертоліт МІ-8 з водозливним пристроєм. Рух залізничного транспорту на станції “Балаклія” призупинено та введено тимчасову заборону використання повітряного простору у радіусі 30 км.
Як повідомляв УНН, Міністерство оборони України повідомило, що завершено роботи щодо локалізації пожежі на території технічного майданчику у Балаклії.