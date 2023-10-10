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Дружній турнір для юних футболістів за підтримки Favbet Foundation у Києві

Дружній турнір для юних футболістів за підтримки Favbet Foundation у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Благодійний фонд Favbet Foundation продовжує популяризувати спорт серед дітей та підтримувати молодих спортсменів на шляху до перших перемог.

Спортивну ініціативу організували Деснянський районний у місті Києві Центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», за підтримки Favbet Foundation та Управління у справах молоді та спорту Деснянської РДА. Турнір проходив на Центральній спортивній арені Деснянського району, де взяло участь шість футбольних команд.

У дружньому змаганні грали ФК «Вигурівщина», КДЮСШ-14, ДЮФК «Титан», ФК «Троєщина», СК «Гепард» та «Футбольної академії Олександра Алієва» з Бучі. Усього - понад 100 гравців 2012 року народження.

Переможців не визначали, адже головною метою турніру була практика та спілкування. Уже з понеділка команди повернулись до тренувань та виступів на Кубку Києва.

«Спорт об’єднує, надихає та виховує. Діти вчаться працювати в команді, підтримувати один одного, отримують мотивацію до самореалізації. Наш фонд активно підтримує дитячий спорт, адже саме тут роблять свої перші кроки майбутні чемпіони, чиї імена знатиме вся країна. Дякуємо учасникам за видовищну гру та емоції, а співорганізаторам та клубам - за те, що навіть в умовах війни продовжують створювати якісні умови для підготовки юних українських футболістів», - каже куратор проєктів Favbet Foundation Євген Бондар.

Благодійний фонд Favbet Foundation був заснований у 2020 році для підтримки ініціатив у сфері дитячої освіти, здоров’я та спорту. Цієї весни команда фонду запустила довгостроковий проєкт «Клуб супергероїв», що охопив одразу кілька спортивних та освітніх напрямів - це й забезпечення канцелярією 5500 українських школярів, і базовий курс програмування для більше ніж 350 підлітків, і безкоштовні секції з футболу, баскетболу, боротьби та боксу.

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