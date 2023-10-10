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Дружественный турнир для юных футболистов при поддержке Favbet Foundation в Киеве

Дружественный турнир для юных футболистов при поддержке Favbet Foundation в Киеве

Киев • УНН

 • 713442 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Благотворительный фонд Favbet Foundation продолжает популяризировать спорт среди детей и поддерживать молодых спортсменов на пути к первым победам.

Спортивную инициативу организовали Деснянский районный в Киеве Центр физического здоровья населения «Спорт для всех», при поддержке Favbet Foundation и Управления по делам молодежи и спорта Деснянской РГА. Турнир проходил на Центральной спортивной арене Деснянского района, где приняли участие шесть футбольных команд.

В дружеском соревновании играли ФК «Выгуровщина», КДЮСШ-14, ДЮФК «Титан», ФК «Троещина», СК «Гепард» и «Футбольная академия Александра Алиева» из Бучи. Всего – более 100 игроков 2012 года рождения.

Победителей не определяли, ведь главной целью турнира была практика и общение. Уже с понедельника команды вернулись к тренировкам и выступлениям на Кубке Киева.

«Спорт объединяет, вдохновляет и воспитывает. Дети учатся работать в команде, поддерживать друг друга, получают мотивацию к самореализации. Наш фонд активно поддерживает детский спорт, ведь именно здесь делают свои первые шаги будущие чемпионы, чьи имена узнает вся страна. Благодарим участников за зрелищную игру и эмоции, а соорганизаторам и клубам — за то, что даже в условиях войны продолжают создавать качественные условия для подготовки юных украинских футболистов», — говорит куратор проектов Favbet Foundation Евгений Бондарь.

Благотворительный фонд Favbet Foundation был основан в 2020 году для поддержки инициатив в сфере детского образования, здоровья и спорта. Этой весной команда фонда запустила долгосрочный проект «Клуб супергероев», охвативший сразу несколько спортивных и образовательных направлений — это обеспечение канцелярией 5500 украинских школьников, и базовый курс программирования для более 350 подростков, и бесплатные секции по футболу, баскетболу, борьбе и боксу.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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