Другий тур виборів у Львові: відкрито провадження за фактом порушення виборчого законодавства
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. За фактом порушення виборчого законодавства на одній із виборчих дільниць Львова, поліція відкрила кримінальне провадження. Члени ДВК підписали протокол до закінчення волевиявлення громадян. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Львівської області.
“Сьогодні, 22 листопада, у поліцію надійшло повідомлення про можливе порушення виборчого законодавства на одній з виборчих дільниць, розташованій на території Личаківського району Львова”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що окремі члени комісії ДВК, підписали протокол про підрахунок голосів виборців до завершення волевиявлення громадян, підрахунку голосів та остаточного заповнення вказаного протоколу.
“За цим фактом слідчі Личаківського відділу поліції, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури № 1, відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.158-3 (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму) ККУ”, — йдеться у повідомленні.
Наразі проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, як повідомляли раніше в ЦВК, 1 648 виборчих дільниць у 9 регіонах, де сьогодні, 22 листопада, відбувається повторне голосування з виборів міського голови, відкрилися вчасно. Серйозних системних порушень, які потенційно можуть вплинути на результати волевиявлення виборців, наразі не зафіксовано.