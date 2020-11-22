Второй тур выборов во Львове: открыто производство по факту нарушения избирательного законодательства

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. По факту нарушения избирательного законодательства на одном из избирательных участков Львова, полиция открыла уголовное производство. Члены УИК подписали протокол до окончания волеизъявления граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

“Сегодня, 22 ноября, в полицию поступило сообщение о возможном нарушении избирательного законодательства на одном из избирательных участков, расположенном на территории Лычаковского района Львова”, — говорится в сообщении.

Установлено, что отдельные члены комиссии УИК подписали протокол о подсчете голосов избирателей до завершения волеизъявления граждан, подсчета голосов и окончательного заполнения указанного протокола.

“По данному факту следователи Лычаковского отдела полиции, под процессуальным руководством Львовской местной прокуратуры № 1, открыли уголовное производство по ч.4 ст.158-3 (Фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) УК”, — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, как сообщали ранее в ЦИК, 1648 избирательных участков в 9 регионах, где сегодня, 22 ноября, происходит повторное голосование по выборам городского головы, открылись вовремя. Серьезных системных нарушений, которые могут повлиять на результаты волеизъявления избирателей, на данный момент не зафиксировано.

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