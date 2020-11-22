Второй тур выборов во Львове: открыто производство по факту нарушения избирательного законодательства
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. По факту нарушения избирательного законодательства на одном из избирательных участков Львова, полиция открыла уголовное производство. Члены УИК подписали протокол до окончания волеизъявления граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.
“Сегодня, 22 ноября, в полицию поступило сообщение о возможном нарушении избирательного законодательства на одном из избирательных участков, расположенном на территории Лычаковского района Львова”, — говорится в сообщении.
Установлено, что отдельные члены комиссии УИК подписали протокол о подсчете голосов избирателей до завершения волеизъявления граждан, подсчета голосов и окончательного заполнения указанного протокола.
“По данному факту следователи Лычаковского отдела полиции, под процессуальным руководством Львовской местной прокуратуры № 1, открыли уголовное производство по ч.4 ст.158-3 (Фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) УК”, — говорится в сообщении.
В настоящее время проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Напомним, как сообщали ранее в ЦИК, 1648 избирательных участков в 9 регионах, где сегодня, 22 ноября, происходит повторное голосование по выборам городского головы, открылись вовремя. Серьезных системных нарушений, которые могут повлиять на результаты волеизъявления избирателей, на данный момент не зафиксировано.