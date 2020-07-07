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"Довіра" буде голосувати проти відновлення імпорту електроенергії з РФ

"Довіра" буде голосувати проти відновлення імпорту електроенергії з РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 липня. УНН. Депутатська група "Довіра" буде голосувати проти відновлення імпорту електроенергії з РФ. Про це у коментарі УНН розповів представник групи, народний депутат Сергій Шахов.

"Наша фракція буде підтримувати українського виробника. Постачати електроенергію з іншої держави ні в якому разі сьогодні не можна. Це роблять зрадники і злочинці, які хочуть зруйнувати нашу державу, які хочуть, аби далі продовжувалася війна", - каже Шахов.

Зазначимо, що відновити імпорт російської електроенергії в Україну запропонував народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Жупанін.

Так, Жупанін подав до парламенту законопроект №3657-1 як альтернативу до урядового.

Урядовий законопроект прямо забороняє імпортувати електроенергію в Україну з РФ та Білорусі.

"Є депутати, представники монобільшості, які захищають ввіз вугілля з Африки, РФ, Білорусі, або з копанок тимчасово окупованих територій. Хочу сказати, що ми це все відслідковуємо, і, на відміну від них, будемо відстоювати позицію українського виробника і наших підприємств", - наголосив Шахов.

Нагадаємо, за оцінкою експертів, в Україні профіцит виробництва електроенергії. Імпорт з інших країн означатиме скорочення української генерації, зокрема АЕС чи ГЕС.

У Міненерго категорично проти імпорту електроенергії. 

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