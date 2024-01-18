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"Доведеться залучати наші війська для допомоги союзникам по НАТО": Білий дім про загрози від несхвалення "пакету" для України

Київ • УНН

 • 102904 перегляди

Президент Джо Байден попередив конгресменів-республіканців про потенційні загрози для США та їхніх союзників, якщо не буде схвалено додатковий пакет допомоги Україні у розмірі 61 мільярд доларів.

У Білому домі назвали "продуктивною" зустріч президента Джо Байдена із конгресменами-республіканцями, щодо питання схвалення додаткової допомоги Україні у середу, 17 січня, передає УНН із посиланням на Голос Америки.

Деталі

Олівія Далтон, перша заступниця прессекретаря Білого дому, заявила журналістам під час брифінгу у четвер, що загалом переговори рухаються "в правильному напрямку".

У розмові з республіканцями президент та його радники попередили конгресменів про можливі загрози не лише для України, а й для США та союзників у разі несхвалення додаткового пакета допомоги Києву на 61 мільярд доларів США, сказала Далтон.

"Вивчаючи уроки історії ми знаємо, що вони (диктатори) не зупиняються, коли їх залишають напризволяще і не контролюють. І тому, президент передав відчуття нагальності, щодо того, що стоїть на кону для наших партнерів НАТО в регіоні", – заявила в розмові з журналістами Далтон.

Вона додала, що в разі, якщо не допомогти українцям, допомагати доведеться союзникам по НАТО, зі застосуванням американських військових.

"І, звичайно, ми не хочемо, щоб наші власні війська опинились в ситуації, коли доведеться залучати їх на поле бою", – сказала речниця.

Раніше, сьогодні президент Джо Байден, спілкуючись з журналістами на галявині біля Білого дому заявив, що на заваді схваленню допомоги Україні стоїть конгресова меншість.

"Я вважаю, що більшість членів Конгресу підтримують допомогу Україні. Питання – чи зможе незначна меншість заблокувати її, що було б катастрофою", – заявив Байден.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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