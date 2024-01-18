"Придется привлекать наши войска для помощи союзникам по НАТО": Белый дом об угрозах от неодобрения "пакета" для Украины

В Белом доме назвали "продуктивной" встречу президента Джо Байдена с конгрессменами-республиканцами, по вопросу одобрения дополнительной помощи Украине в среду, 17 января, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

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Оливия Далтон, первый заместитель пресс-секретаря Белого дома, заявила журналистам во время брифинга в четверг, что в целом переговоры движутся "в правильном направлении".

В разговоре с республиканцами президент и его советники предупредили конгрессменов о возможных угрозах не только для Украины, но и для США и союзников в случае неодобрения дополнительного пакета помощи Киеву на 61 миллиард долларов США, сказала Далтон.

"Изучая уроки истории мы знаем, что они (диктаторы) не останавливаются, когда их оставляют на произвол судьбы и не контролируют. И поэтому, президент передал ощущение неотложности, относительно того, что стоит на кону для наших партнеров НАТО в регионе", - заявила в разговоре с журналистами Далтон.

Она добавила, что в случае, если не помочь украинцам, помогать придется союзникам по НАТО, с применением американских военных.

"И, конечно, мы не хотим, чтобы наши собственные войска оказались в ситуации, когда придется привлекать их на поле боя", - сказала пресс-секретарь.

Ранее, сегодня президент Джо Байден, общаясь с журналистами на лужайке возле Белого дома заявил, что на пути одобрения помощи Украине стоит конгрессовое меньшинство.

"Я считаю, что большинство членов Конгресса поддерживают помощь Украине. Вопрос - сможет ли незначительное меньшинство заблокировать ее, что было бы катастрофой", - заявил Байден.