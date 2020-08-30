Дослідження: діти можуть тижнями носити SARS-CoV-2 без симптомів

Автори проаналізували дані 91 інфіковану дитину з 22 лікарень в Південній Кореї. Приблизно у 22 відсотків дітей ніяких симптомів не було виявлено на всьому протязі захворювання. Кожен п’ятий (20 відсотків) дитина був безсимптомним носієм лише спочатку, а потім демонстрував ознаки хвороби. У більшості — 58 відсотків — симптоми проявилися з самого початку.

При цьому у п’ятій частині безсимптомних носіїв і майже у половини інфікованих з симптомами вірус присутній в організмі навіть через 3 тижні після моменту зараження, йдеться в дослідженні. “Як і раніше невідомо, чи поширюють діти, у яких відсутні симптоми, більше, менше або таку ж кількість вірусу, як і люди з симптомами”, — підкреслюють автори. Вони відзначають, що вчена спільнота ще багато чого не знає про роль дітей і молоді в поширенні нового вірусу.

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В організмі дітей і молоді може бути набагато більше частинок SARS-CoV-2, ніж у дорослих, з’ясували раніше дослідники в Бостоні. Свої результати вони описали в журналі The Journal of Pediatrics 1 серпня. Експерти взяли мазки з носоглотки у 49 осіб у віці до 21 року і виявили у них набагато більше слідів нового вірусу, ніж у дорослих пацієнтів, які перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.