Дощі та до 17° тепла: прогноз погоди та ситуація на дорогах

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КИЇВ. 5 березня. УНН. На ранок п'ятниці, 5 березня, у чотирьох областях на заході України спостерігалися дощі, впродовж доби географія опадів розшириться на майже всю країну, можливий мокрий сніг. При цьому проїзд основними дорогами забезпечено. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру та Укравтодору.

Прогноз погоди

За повідомленням Укргідрометцентру, 5 березня вночі у північних, західних, Вінницькій, Черкаській областях невеликий, вдень в Україні, крім півдня, помірний дощ та мокрий сніг, в Карпатах місцями значні опади.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура протягом доби 0-5° тепла, у південній частині вдень 6-11°, на Одещині 13-17° тепла.

Ситуація на дорогах

На ранок 5 березня дощі у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській областях, на решті території без опадів. "Покриття на автодорогах державного значення в областях з опадами мокре, в решті областей сухе", - вказали дорожники.

На перевальних ділянках доріг дощі. Стан покриття доріг мокрий. 

На дорогах державного значення проводяться роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами, як і спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок та водовідведення.

"Проїзд на автодорогах державного значення забезпечено", - запевнили в Укравтодорі.

Для забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 28 одиниць техніки та 40 робітників.

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