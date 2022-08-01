Доручив Шмигалю опрацювати питання: Зеленський відповів на петицію про заборону видавати повістки на блокпостах, АЗС та на вулиці

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 15444 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 41627 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 61132 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 71320 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 71088 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 72796 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 81758 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 215866 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 148770 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172307 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

1 квітня, 03:26 • 150215 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

1 квітня, 03:40 • 182500 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 71775 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 92818 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 91761 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 215887 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 491828 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 442002 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 648485 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 769560 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 741 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 23833 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 46813 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 92818 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 112317 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Доручив Шмигалю опрацювати питання: Зеленський відповів на петицію про заборону видавати повістки на блокпостах, АЗС та на вулиці

Доручив Шмигалю опрацювати питання: Зеленський відповів на петицію про заборону видавати повістки на блокпостах, АЗС та на вулиці

Київ • УНН

 • 228607 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію із закликом заборонити видавати повістки на блокпостах, АЗС та на вулиці і доручив Прем'єр-міністру України Денису Шмигалю комплексно опрацювати питання, передає УНН.

Деталі

1 серпня на сайті Президента України з'явилась відповідь Володимира Зеленського на електронну петицію № 22/145362-еп "Заборонити видавати повістки на блокпостах, АЗС та на вулиці", iнiцiйовану громадянином Ігорем Нерозею, яку підтримали понад 25 тисяч громадян.

Так Президент подякував всім, хто висловив відповідну позицію щодо проблем, якi турбують ycix українців, зокрема, щодо питань, пов'язаних iз проведенням мобілізації як однієї з важливих складових забезпечення оборони держави.

Крім того Зеленський нагадав, що відповідно до статті 65 Конституції України, захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян України.

Що ж стосується повісток, то як зазначено у відповіді на петицію, "порядок оповіщення військовозобов’язаних про їx призов на військову службу під час мобілізації та вручення повісток (повідомлень) врегульовується відповідними актами Кабінету Міністрів України, Міністерства оборони України i Генерального штабу Збройних Сил України".

"Ураховуючи ·викладене, я звернувся до Прем'єр-Міністра України Д.Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання в контексті дотримання прав громадян та законодавства про військовий обов'язок i військову службу", - резюмував Зеленський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський емоційно відреагував на петицію про скасування заборони на виїзд чоловіків з України

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Bitcoin
$83,626.50
Золото
$3,164.95
Tesla
$258.01
Brent
$74.68
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$41.65
Ethereum
$1,865.95