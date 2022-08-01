Доручив Шмигалю опрацювати питання: Зеленський відповів на петицію про заборону видавати повістки на блокпостах, АЗС та на вулиці

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1 серпня на сайті Президента України з'явилась відповідь Володимира Зеленського на електронну петицію № 22/145362-еп "Заборонити видавати повістки на блокпостах, АЗС та на вулиці", iнiцiйовану громадянином Ігорем Нерозею, яку підтримали понад 25 тисяч громадян.

Так Президент подякував всім, хто висловив відповідну позицію щодо проблем, якi турбують ycix українців, зокрема, щодо питань, пов'язаних iз проведенням мобілізації як однієї з важливих складових забезпечення оборони держави.

Крім того Зеленський нагадав, що відповідно до статті 65 Конституції України, захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян України.

Що ж стосується повісток, то як зазначено у відповіді на петицію, "порядок оповіщення військовозобов’язаних про їx призов на військову службу під час мобілізації та вручення повісток (повідомлень) врегульовується відповідними актами Кабінету Міністрів України, Міністерства оборони України i Генерального штабу Збройних Сил України".

"Ураховуючи ·викладене, я звернувся до Прем'єр-Міністра України Д.Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання в контексті дотримання прав громадян та законодавства про військовий обов'язок i військову службу", - резюмував Зеленський.

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