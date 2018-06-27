Доповідь ООН: 275 мільйонів людей у 2016 році хоча б раз вживали наркотики

У 2015 році через вживання наркотиків у світі померли щонайменше 450 тисяч людей. У 76 відсотках випадків причина смерті — вживання опіоїдів.

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Найбільш поширеним наркотиком у 2016 році був канабіс — як мінімум один раз його вживали 192 мільйони людей. Загалом у 2006-2016 роках кількість людей, що вживають марихуану, зросла у світі на 16 відсотків.

У 2016 році у світі було вироблено 1,4 тисячі тонн кокаїну, який постачається в основному з Колумбії. Африка і Азія поступово також стають центрами незаконного обігу та вживання кокаїну, йдеться у доповіді.

Світове виробництво опіуму у 2016-2017 роках зросло на 65 відсотків та досягло рекорду з початку 21 століття, становивши 10,5 тисячі тонн. При цьому через зростання культивації опійного маку в Афганістані в минулому році в країні було вироблено дев’ять тисяч тонн опіоїдної продукції.В Північній Америці найбільш поширеним наркотиком є фетаніл і його аналоги, а в Африці та Азії — трамадол.

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Нагадаємо, наразі в Україні налічується 346 тисяч осіб, які вживають ін’єкційні наркотики. Про це на прес-конференції повідомила представник державної установи “Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України” Ірина Іванчук.