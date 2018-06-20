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Парламент Канади легалізував марихуану

Парламент Канади легалізував марихуану

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Верхня палата парламенту Канади - сенат - у вівторок схвалила законопроект, що легалізує використання канабісу. За нього проголосували 52 сенатори, 29 були проти, ще двоє утрималися, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Перед цим таке ж рішення прийняла нижня палата парламенту. Тепер закон має підписати генерал-губернаторка Канади Жулі Пайєтт. Очікується, що це може статися до вересня.

Після того, як закон набере чинності, канадці віком від 18 років (19 в деяких регіонах) зможуть придбати один грам марихуани приблизно за 6,5 євро. Особисте володіння буде обмежено 30 грамами марихуани. За підрахунками, цей ринок може становити 4,6 мільярда євро.

За словами міністра охорони здоров'я країни Гінетт Петітпас Тейлор, уряд буде слідувати рекомендаціям експертної групи щодо дозволу громадянам вирощувати до чотирьох рослин для особистого використання. Прийнятий законопроект також містить обмеження на рекламу марихуани.

Легалізація марихуани була одною із передвиборчих обіцянок прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, який визнав, що курив канабіс зі своїми друзями "п'ять-шість разів", у тому числі з часу обрання депутатом. Трюдо наполягав на тому, що країна має легалізувати виробництво, продаж та споживання марихуани ще до 2019 року. Спочатку планувалося, що заборона на канабіс, яка діяла з 1923 року, буде скасована з 1 липня.

Використання марихуани для медичних цілей було дозволено в Канаді ще майже двадцять років тому. Після остаточного затвердження закону Канада стане першою країною з Великої сімки, яка легалізувала марихуану.

Нагадаємо, в Ізраїлі декриміналізували вживання марихуани.

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