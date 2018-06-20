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Парламент Канады легализовал марихуану

Парламент Канады легализовал марихуану

Киев  •  УНН

 • 11016 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Верхняя палата парламента Канады - сенат - во вторник одобрила законопроект, разрешающий использование марихуаны. За него проголосовали 52 сенатора, 29 были против, еще двое воздержались, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Перед этим такое же решение приняла нижняя палата парламента. Теперь закон должен подписать генерал-губернатор Канады Жюли Пайетт. Ожидается, что это может произойти до сентября.

После того, как закон вступит в силу, канадцы в возрасте от 18 лет (19 в некоторых регионах) смогут приобрести один грамм марихуаны примерно за 6,5 евро. Личное владение будет ограничено 30 граммами марихуаны. По подсчетам, этот рынок может составить 4,6 миллиарда евро.

По словам министра здравоохранения страны Гинетт Петитпас Тейлор, правительство будет следовать рекомендациям экспертной группы о разрешении гражданам выращивать до четырех растений для личного использования. Принятый законопроект также содержит ограничения на рекламу марихуаны.

Легализация марихуаны было одним из предвыборных обещаний премьер-министра Джастина Трюдо, который признал, что курил каннабис со своими друзьями "пять-шесть раз", в том числе со времени избрания депутатом. Трюдо настаивал на том, что страна должна легализовать производство, продажу и потребление марихуаны еще до 2019 года. Изначально планировалось, что запрет на каннабис, который действовал с 1923 года, будет отменен с 1 июля.

Использование марихуаны для медицинских целей было разрешено в Канаде еще почти двадцать лет назад. После окончательного утверждения закона Канада станет первой страной Большой семерки, которая легализовала марихуану.

Напомним, в Израиле декриминализировали употребление марихуаны.

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