Доклад ООН: 275 млн людей в 2016 году хотя бы раз употребляли наркотики

КИЕВ. 27 июня. УНН. В 2016 году около 275 млн человек, что составляет примерно 5,6 процента от мирового населения в возрасте от 15 до 64 лет, по меньшей мере один раз употребляли наркотики. Эта цифра по сравнению с предыдущим годом почти не изменилась, говорится в опубликованном во вторник “Всемирном докладе о наркотиках 2018” Управлением ООН по наркотикам и преступности, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.