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Доклад ООН: 275 млн людей в 2016 году хотя бы раз употребляли наркотики

Доклад ООН: 275 млн людей в 2016 году хотя бы раз употребляли наркотики

Киев  •  УНН

 • 28689 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. В 2016 году около 275 млн человек, что составляет примерно 5,6 процента от мирового населения в возрасте от 15 до 64 лет, по меньшей мере один раз употребляли наркотики. Эта цифра по сравнению с предыдущим годом почти не изменилась, говорится в опубликованном во вторник “Всемирном докладе о наркотиках 2018” Управлением ООН по наркотикам и преступности, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

В 2015 году из-за употребления наркотиков в мире умерли по меньшей мере 450 тыс. человек. В 76 процентах случаев причина смерти — употребление опиоидов.

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Наиболее распространенным наркотиком в 2016 году был каннабис — как минимум один раз его употребляли 192 миллиона человек. Всего в 2006-2016 годах количество людей, употребляющих марихуану, выросла в мире на 16 процентов.

В 2016 году в мире было произведено 1,4 тысячи тонн кокаина, который поставляется в основном из Колумбии. Африка и Азия постепенно также становятся центрами незаконного оборота и употребления кокаина, говорится в докладе.

Мировое производство опиума в 2016-2017 годах возросло на 65 процентов и достигло рекорда с начала 21 века, составив 10,5 тысячи тонн. При этом из-за роста культивации опийного мака в Афганистане в прошлом году в стране было произведено девять тысяч тонн опиоидной продукции.В Северной Америке наиболее распространенным наркотиком является фетанил и его аналоги, а в Африке и Азии — трамадол.

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Напомним, сейчас в Украине насчитывается 346 тыс. человек, которые употребляют инъекционные наркотики. Об этом на пресс-конференции сообщила представитель государственного учреждения “Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины” Ирина Иванчук.

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