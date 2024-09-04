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Допомагав рашистам атакувати Торецьк: затримано колишнього міліціонера "днр"

Київ • УНН

 • 33890 перегляди

Контррозвідка СБУ затримала на Донеччині інформатора ФСБ, який передавав окупантам дані про позиції ЗСУ в Торецьку. Колишньому міліціонеру "днр" загрожує до 12 років ув'язнення за державну зраду.

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одного інформатора фсб. Зловмисник передавав окупантам локації українських військ, які обороняють Торецьк. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Ворожим поплічником є колишній співробітник місцевого підрозділу розформованої міліції, який чекав на захоплення громади. Щоб допомогти рашистам прорватися до міста, фігурант обходив населений пункт, де приховано фіксував розташування опорних пунктів та укріпрайонів ЗСУ,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що він намагався встановити координати штабів та бойових позицій української артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів на Торецькому напрямку. Отриману інформацію фігурант пересилав у Телеграм-бот, який адміністрували представники фсб.

Також інформатор передавав відомості своєму давньому знайомому – "співробітнику народної міліції днр", який працює на російську спецслужбу.

Служба безпеки затримала зловмисника під час контрдиверсійних заходів у фронтовому місті. У нього вилучено мобільний телефон, який фігурант використовував для комунікації з окупантами.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Триває розслідування. Фігуранту загрожує до 12 років тюрми.

Готували вбивство Гордона: СБУ викрила агентурну мережу фсб рф, яку координував екснардеп03.09.24, 13:23 • 11019 переглядiв

Ольга Розгон

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