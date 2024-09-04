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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Помогал рашистам атаковать Торецк: задержан бывший милиционер "днр"

Помогал рашистам атаковать Торецк: задержан бывший милиционер "днр"

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 07:21  •  28600 просмотра

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Контрразведка СБУ задержала в Донецкой области информатора фсб, который передавал оккупантам данные о позициях ВСУ в Торецке. Бывшему милиционеру "днр" грозит до 12 лет заключения за государственную измену.

Контрразведка Службы безопасности задержала в Донецкой области еще одного информатора фсб. Злоумышленник передавал оккупантам локации украинских войск, которые обороняют Торецк. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Вражеским приспешником является бывший сотрудник местного подразделения расформированной милиции, который ждал захвата общины. Чтобы помочь рашистам прорваться в город, фигурант обходил населенный пункт, где скрыто фиксировал расположение опорных пунктов и укрепрайонов ВСУ,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что он пытался установить координаты штабов и боевых позиций украинской артиллерии, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов на Торецком направлении. Полученную информацию фигурант пересылал в Телеграмм-бот, который администрировали представители фсб.

Также информатор передавал сведения своему давнему знакомому - "сотруднику народной милиции днр", который работает на российскую спецслужбу.

Служба безопасности задержала злоумышленника во время контрдиверсионных мероприятий во фронтовом городе. У него изъят мобильный телефон, который фигурант использовал для коммуникации с оккупантами.

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ).

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Продолжается расследование. Фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы.

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Ольга Розгон

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