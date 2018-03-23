Дональд Трамп підписав закон, який також передбачає 250 млн доларів на протидію російській пропаганді
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп підписав Консолідований закон про бюджетні асигнування на 2018 рік, який передбачає виділення видатків на підтримку України у розмірі понад 620 мільйонів доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку посольства України у США.
“Загальний обсяг допомоги Україні у документі визначено в сумі 620,7 мільйонів доларів, що перевищує відповідний минулорічний кошторис”, — вказано у повідомленні.
За законом Україна отримає в тому числі й 200 млн доларів військової допомоги.
“Кошторис допомоги Україні по лінії Державного департаменту США та причетних агентств визначено у сумі 420,7 млн. дол., що на 10 млн. дол. перевищує відповідні видатки минулого року”, — додали у посольстві.
Також у положеннях документу зазначено виділення 250 млн доларів на протидію російській пропаганді.
Як повідомляє УНН, Палата представників Конгресу США схвалила Консолідований закон про бюджетні асигнування на 2018 рік. Цим документом передбачається допомога Україні на суму 620,7 мільйонів доларів.