Докази політичної складової в справі Гандзюк представлені в суді - адвокат Ільченко

“Суд переглянув два ключових докази. Сьогодні суд подивився відео обшуку у Левіна (колишнього помічника депутата Херсонської облради Миколи Ставицького Олексія Левіна — ред.). Ми переконані, що саме в цей момент почалося фальшування справи Ганзюк: від пошуку замовника до використання цієї справи з політичною метою”, — сказав він.

Адвокат пояснив, що відео фіксує не лише процесуальні порушення, а й демонструє справжню мету слідства.

“Мало того, що обшук проходив без санкції суду, шукали нібито самого Левіна, хоча вже було 2 місяці як відомо, що його там немає. Але камера відвертається, потім повертається і на видному місці видно партійний квиток партії "Батьківщина“, нібито виданий Левіну. Хоча спочатку квитка там немає, а потім він виявляється. І з цього моменту починається політичний розвиток цієї справи. Слідство прив’язує Левіна до "Батьківщини“, відповідно — до Мангера, і використовують цю ситуацію, як атаку на Юлію Тимошенко. У той час вибори були в самому розпалі, на другий тур прогнозувалося протистояння Тимошенко і Порошенко. Тому ситуацію використовували в якості того, що нібито член "Батьківщини“ напав на Гандзюк”, — розповів захисник.

Дмитро Ільченко також відзначив, партійний квиток А.Левіна був сфабрикований.

“Слідство встановило, що номера цього квитка в реєстрі партії не існує, а фотографія Левіна наклеєна зверху печатки. Слідчі розглядали і фотографували цей квиток, як головний доказ. Прокурор на процесі стверджував, що йому без різниці партійна приналежність Мангера і Левіна, але для слідчих, очевидно, на той момент була різниця”, — підкреслив адвокат.

Говорячи про друге відео, захисник зазначив, що це відео обшуку приміщення, у якому проживали виконавці нападу на К.Гандзюк.

“Як виявилося, це приміщення для них орендувала в той час голова районної державної адміністрації, пов’язана з Євгеном Ріщуком (за версією слідства — один з учасників розмови про напад на Гандзюк). Про цю людину багато говорили активісти, але потім різко про нього забули. Так ось виявляється, що виконавці жили в будинку, який знімає підлегла Ріщука. Але ця жінка навіть не допитана на предмет того, як виконавці виявилися в цьому будинку”, — розповів Дмитро Ільченко.

При цьому він додав: “Справа очевидно політична, але ні в кого немає шляху назад. Від генеральних прокурорів трьох каденцій до вищого керівництва країни — всі відзвітували про те, що злочинець — Мангер. І тепер ніхто не готовий взяти на себе політичну відповідальність і визнати, що це помилка і замовник інша людина”, — підсумував він.

Цю позицію адвоката підтвердив і його підзахисний Владислав Мангер.

“Ця зйомка була обрана слідством відправною точкою для того, щоб зробити цю справу політичною і звинуватити політичну партію "Батьківщина“ у всіх смертних гріхах. Я переконаний і неодноразово говорив, що вся це справа є політичною”, — сказав він після закінчення судового засідання.