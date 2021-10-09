Докази політичної складової в справі Гандзюк представлені в суді - адвокат Ільченко

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У Дніпровському райсуді Києва, який розглядає справу про вбивство активістки Катерини Гандзюк, представлені матеріали слідства, які доводять, що справа є політичною, а підозрювані замовники утримуються під вартою незаконно. Про це заявив журналістам після закінчення чергового судового засідання адвокат підозрюваного Владислава Мангера Дмитро Ільченко, пише УНН.

“Суд переглянув два ключових докази. Сьогодні суд подивився відео обшуку у Левіна (колишнього помічника депутата Херсонської облради Миколи Ставицького Олексія Левіна — ред.). Ми переконані, що саме в цей момент почалося фальшування справи Ганзюк: від пошуку замовника до використання цієї справи з політичною метою”, — сказав він.

Адвокат пояснив, що відео фіксує не лише процесуальні порушення, а й демонструє справжню мету слідства.

“Мало того, що обшук проходив без санкції суду, шукали нібито самого Левіна, хоча вже було 2 місяці як відомо, що його там немає. Але камера відвертається, потім повертається і на видному місці видно партійний квиток партії "Батьківщина“, нібито виданий Левіну. Хоча спочатку квитка там немає, а потім він виявляється. І з цього моменту починається політичний розвиток цієї справи. Слідство прив’язує Левіна до "Батьківщини“, відповідно — до Мангера, і використовують цю ситуацію, як атаку на Юлію Тимошенко. У той час вибори були в самому розпалі, на другий тур прогнозувалося протистояння Тимошенко і Порошенко. Тому ситуацію використовували в якості того, що нібито член "Батьківщини“ напав на Гандзюк”, — розповів захисник.

Дмитро Ільченко також відзначив, партійний квиток А.Левіна був сфабрикований.

“Слідство встановило, що номера цього квитка в реєстрі партії не існує, а фотографія Левіна наклеєна зверху печатки. Слідчі розглядали і фотографували цей квиток, як головний доказ. Прокурор на процесі стверджував, що йому без різниці партійна приналежність Мангера і Левіна, але для слідчих, очевидно, на той момент була різниця”, — підкреслив адвокат.

Говорячи про друге відео, захисник зазначив, що це відео обшуку приміщення, у якому проживали виконавці нападу на К.Гандзюк.

“Як виявилося, це приміщення для них орендувала в той час голова районної державної адміністрації, пов’язана з Євгеном Ріщуком (за версією слідства — один з учасників розмови про напад на Гандзюк). Про цю людину багато говорили активісти, але потім різко про нього забули. Так ось виявляється, що виконавці жили в будинку, який знімає підлегла Ріщука. Але ця жінка навіть не допитана на предмет того, як виконавці виявилися в цьому будинку”, — розповів Дмитро Ільченко.

При цьому він додав: “Справа очевидно політична, але ні в кого немає шляху назад. Від генеральних прокурорів трьох каденцій до вищого керівництва країни — всі відзвітували про те, що злочинець — Мангер. І тепер ніхто не готовий взяти на себе політичну відповідальність і визнати, що це помилка і замовник інша людина”, — підсумував він.

Цю позицію адвоката підтвердив і його підзахисний Владислав Мангер.

“Ця зйомка була обрана слідством відправною точкою для того, щоб зробити цю справу політичною і звинуватити політичну партію "Батьківщина“ у всіх смертних гріхах. Я переконаний і неодноразово говорив, що вся це справа є політичною”, — сказав він після закінчення судового засідання.

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