Доказательства политической составляющей в деле Гандзюк представлены в суде - адвокат Ильченко

“Суд пересмотрел два ключевых доказательства. Сегодня суд посмотрел видео обыска у Левина (бывшего помощника депутата Херсонского облсовета Николая Ставицкого Алексея Левина — ред.). Мы убеждены, что именно в этот момент началось фальсифицирование дела Ганзюк: от поиска заказчика до использования этого дела с политической целью”, — сказал он.

Адвокат пояснил, что видео фиксирует не только процессуальные нарушения, но и демонстрирует истинную цель следствия.

“Мало того, что обыск проходил без санкции суда, искали якобы самого Левина, хотя уже было 2 месяца как известно, что его там нет. Но камера отворачивается, потом возвращается и на видном месте видно партийный билет партии "Батькивщина“, якобы выданный Левину. Хотя изначально билета там нет, а потом он обнаруживается. И с этого момента начинается политическое развитие этого дела. Следствие привязывает Левина к "Батькивщине“, соответственно — к Мангеру, и используют эту ситуацию, как атаку на Юлию Тимошенко. В то время выборы были в самом разгаре, на второй тур прогнозировалось противостояние Тимошенко и Порошенко. Поэтому ситуацию использовали в качестве того, что якобы член "Батькивщины“ напал на Гандзюк”, — рассказал защитник.

Дмитрий Ильченко также отметил, партийный билет А.Левина был сфабрикован.

“Следствие установило, что номера этого билета в реестре партии не существует, а фотография Левина наклеена сверху печати. Следователи рассматривали и фотографировали этот билет, как главную улику. Прокурор на процессе утверждал, что ему без разницы партийная принадлежность Мангера и Левина, но для следователей, очевидно, на тот момент была разница”, — подчеркнул адвокат.

Говоря о втором видео, защитник отметил, что это видео обыска помещения, в котором проживали исполнители нападения на Е.Гандзюк.

“Как оказалось, это помещение для них арендовала в то время глава районной государственной администрации, связанная с Евгением Рищуком (по версии следствия — один из участников разговора о нападении на Гандзюк). Об этом человеке много говорили активисты, но потом резко о нем забыли. Так вот оказывается, что исполнители жили в доме, который снимает подчинённая Рищука. Но эта женщина даже не допрошена на предмет того, как исполнители оказались в этом доме”, — рассказад Дмитрий Ильченко.

При этом он добавил: “Дело очевидно политическое, но ни у кого нет пути назад. От генеральных прокуроров трёх каденций до высшего руководства страны — все отчитались о том, что преступник — Мангер. И теперь никто не готов взять на себя политическую ответственность и признать, что это ошибка и заказчик другой человек”, — подытожил он.

Данную позицию адвоката подтвердил и его подзащитный Владислав Мангер.

“Эта сьёмка была выбрана следствием отправной точкой для того, чтобы сделать это дело политическим и обвинить политическую партию "Батькивщина“ во всех смертных грехах. Я убеждён и неоднократно говорил, что все это дело является политическим”, — сказал он по окончании судебного заседания.