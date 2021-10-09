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Доказательства политической составляющей в деле Гандзюк представлены в суде - адвокат Ильченко

Доказательства политической составляющей в деле Гандзюк представлены в суде - адвокат Ильченко

Киев  •  УНН

 • 20213 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. В Днепровском райсуде Киева, который рассматривает дело об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, представлены материалы следствия, которые доказывают, что дело является политическим, а подозреваемые заказчики содержатся под стражей незаконно. Об этом заявил журналистам по окончании очередного судебного заседания адвокат подозреваемого Владислава Мангера Дмитрий Ильченко, пишет УНН.

“Суд пересмотрел два ключевых доказательства. Сегодня суд посмотрел видео обыска у Левина (бывшего помощника депутата Херсонского облсовета Николая Ставицкого Алексея Левина — ред.). Мы убеждены, что именно в этот момент началось фальсифицирование дела Ганзюк: от поиска заказчика до использования этого дела с политической целью”, — сказал он.

Адвокат пояснил, что видео фиксирует не только процессуальные нарушения, но и демонстрирует истинную цель следствия.

“Мало того, что обыск проходил без санкции суда, искали якобы самого Левина, хотя уже было 2 месяца как известно, что его там нет. Но камера отворачивается, потом возвращается и на видном месте видно партийный билет партии "Батькивщина“, якобы выданный Левину. Хотя изначально билета там нет, а потом он обнаруживается. И с этого момента начинается политическое развитие этого дела. Следствие привязывает Левина к "Батькивщине“, соответственно — к Мангеру, и используют эту ситуацию, как атаку на Юлию Тимошенко. В то время выборы были в самом разгаре, на второй тур прогнозировалось противостояние Тимошенко и Порошенко. Поэтому ситуацию использовали в качестве того, что якобы член "Батькивщины“ напал на Гандзюк”, — рассказал защитник.

Дмитрий Ильченко также отметил, партийный билет А.Левина был сфабрикован.

“Следствие установило, что номера этого билета в реестре партии не существует, а фотография Левина наклеена сверху печати. Следователи рассматривали и фотографировали этот билет, как главную улику. Прокурор на процессе утверждал, что ему без разницы партийная принадлежность Мангера и Левина, но для следователей, очевидно, на тот момент была разница”, — подчеркнул адвокат.

Говоря о втором видео, защитник отметил, что это видео обыска помещения, в котором проживали исполнители нападения на Е.Гандзюк.

“Как оказалось, это помещение для них арендовала в то время глава районной государственной администрации, связанная с Евгением Рищуком (по версии следствия — один из участников разговора о нападении на Гандзюк). Об этом человеке много говорили активисты, но потом резко о нем забыли. Так вот оказывается, что исполнители жили в доме, который снимает подчинённая Рищука. Но эта женщина даже не допрошена на предмет того, как исполнители оказались в этом доме”, — рассказад Дмитрий Ильченко.

При этом он добавил: “Дело очевидно политическое, но ни у кого нет пути назад. От генеральных прокуроров трёх каденций до высшего руководства страны — все отчитались о том, что преступник — Мангер. И теперь никто не готов взять на себя политическую ответственность и признать, что это ошибка и заказчик другой человек”, — подытожил он.

Данную позицию адвоката подтвердил и его подзащитный Владислав Мангер.

“Эта сьёмка была выбрана следствием отправной точкой для того, чтобы сделать это дело политическим и обвинить политическую партию "Батькивщина“ во всех смертных грехах. Я убеждён и неоднократно говорил, что все это дело является политическим”, — сказал он по окончании судебного заседания.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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