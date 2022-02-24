До України прибула військова допомога від Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. До України прибув літак з військовою допомогою від Польщі. Про це повідомив голова Міноборони України на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.
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"Шоломи та гранатомети прибули сьогодні в Україну з Польщі! Оборонна допомога для Збройних сил України! Дякуємо нашим друзям, партнерам та добрим сусідам за допомогу та підтримку!" - йдеться у повідомлені.
Також Міністр обори України Олексій Рєзніков подякував Міністру національної оборони Польщі.
"І, звичайно, особлива особиста подяка Міністру національної оборони Польщі Маріушу Блащаку!", - додав глава Міноборони.
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