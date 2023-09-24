До Туреччини прибув другий корабель з українським зерном, який прямував тимчасовим коридором
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Сьогодні, у неділю, 24 вересня, до Туреччини прибув другий корабель із зерном, який прямував тимчасовим коридором. Про це повідомляє France24, пише УНН.
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Суховантаж прямує до Єгипту.
“Друга партія пшениці з України прибула до Туреччини, за даними сайтів відстеження... Суховантаж Aroyat під прапором Палау, завантажений 17600 тоннами пшениці, у п’ятницю залишив портове місто Чорноморськ і попрямував до Єгипту”, — зазначає видання.
Нагадаємо
Вантажне судно “Resilient Africa”, завантажене трьома тисячами тонн зерна з України, прибуло до турецької протоки Босфор у четвер. Це перший корабель, який зайшов у Чорне море та вийшов з нього за допомогою тимчасового “гуманітарного коридору”.