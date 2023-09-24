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29 березня, 17:57 • 223065 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 289725 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

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Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 284534 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

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29 березня, 07:30 • 252886 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 193760 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 186393 перегляди

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До Туреччини прибув другий корабель з українським зерном, який прямував тимчасовим коридором

До Туреччини прибув другий корабель з українським зерном, який прямував тимчасовим коридором

Київ • УНН

 • 162952 перегляди

КИЇВ. 24 вересня. УНН. Сьогодні, у неділю, 24 вересня, до Туреччини прибув другий корабель із зерном, який прямував тимчасовим коридором. Про це повідомляє France24, пише УНН.

Деталі

Суховантаж прямує до Єгипту.

“Друга партія пшениці з України прибула до Туреччини, за даними сайтів відстеження... Суховантаж Aroyat під прапором Палау, завантажений 17600 тоннами пшениці, у п’ятницю залишив портове місто Чорноморськ і попрямував до Єгипту”, — зазначає видання.

Нагадаємо

Вантажне судно “Resilient Africa”, завантажене трьома тисячами тонн зерна з України, прибуло до турецької протоки Босфор у четвер. Це перший корабель, який зайшов у Чорне море та вийшов з нього за допомогою тимчасового “гуманітарного коридору”.

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