Перше судно з українським зерном прибуло у Туреччину по “гуманітарному коридору”. Reuters показав відео
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. У турецький порт в Стамбулі прибуло перше судно з українським зерном відправлене по “гуманітарному коридору”. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Вантажне судно “Resilient Africa”, завантажене трьома тисячами тонн зерна з України, прибуло до турецької протоки Босфор у четвер. Це перший корабель, який зайшов у Чорне море та вийшов з нього за допомогою тимчасового “гуманітарного коридору”.
Судно вийшло з українського порту Чорноморськ на початку цього тижня.
Нагадаємо
Минулого місяця Україна оголосила про “гуманітарний коридор”, аби випустити кораблі, що прямують до африканських та азійських ринків, і щоб обійти фактичну блокаду росії.
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Адже після виходу рф із “зернової угоди” держава-агресор атакувала портову зернову інфраструктуру з метою припинити доступ українського продовольства на світові ринки. Світові лідери, в тому числі країни Африки, закликали росію припинити шантаж продовольством та не перешкоджати українському агроекспорту.