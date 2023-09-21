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Перше судно з українським зерном прибуло у Туреччину по “гуманітарному коридору”. Reuters показав відео

Перше судно з українським зерном прибуло у Туреччину по “гуманітарному коридору”. Reuters показав відео

Київ • УНН

 • 232798 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. У турецький порт в Стамбулі прибуло перше судно з українським зерном відправлене по “гуманітарному коридору”. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Вантажне судно “Resilient Africa”, завантажене трьома тисячами тонн зерна з України, прибуло до турецької протоки Босфор у четвер. Це перший корабель, який зайшов у Чорне море та вийшов з нього за допомогою тимчасового “гуманітарного коридору”.

Судно вийшло з українського порту Чорноморськ на початку цього тижня.

Нагадаємо

Минулого місяця Україна оголосила про “гуманітарний коридор”, аби випустити кораблі, що прямують до африканських та азійських ринків, і щоб обійти фактичну блокаду росії.

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Адже після виходу рф із “зернової угоди” держава-агресор атакувала портову зернову інфраструктуру з метою припинити доступ українського продовольства на світові ринки. Світові лідери, в тому числі країни Африки, закликали росію припинити шантаж продовольством та не перешкоджати українському агроекспорту.

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