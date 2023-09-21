Первое судно с украинским зерном прибыло в Турцию по "гуманитарному коридору". Reuters показав видео
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. В турецкий порт в Стамбуле прибыло первое судно с украинским зерном отправленное по “гуманитарному коридору”. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Грузовое судно “Resilient Africa”, загруженное тремя тысячами тонн зерна из Украины, прибыло в турецкий пролив Босфор в четверг. Это первый корабль, который зашел в Черное море и вышел из него с помощью временного “гуманитарного коридора”.
Судно вышло из украинского порта Черноморск в начале этой недели.
Напомним
В прошлом месяце Украина объявила о “гуманитарном коридоре”, чтобы выпустить корабли, направляющиеся к африканским и азиатским рынкам, и чтобы обойти фактическую блокаду россии.
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Ведь после выхода рф из “зернового соглашения” государство-агрессор атаковало портовую зерновую инфраструктуру с целью прекратить доступ украинского продовольствия на мировые рынки. Мировые лидеры, в том числе страны Африки, призвали Россию прекратить шантаж продовольствием и не препятствовать украинскому агроэкспорту.