До КСУ не надходило подання від Ради щодо указу Президента про розпуск парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. До Конституційного суду України ще не надходило подання від народних депутатів щодо указу Президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту. Про це журналісту УНН повідомили у прес-службі Конституційного суду України.
"Наразі нам ще не надходило жодних подань, ми чекаємо. Зазвичай, у нас така практика, що народні депутати анонсують набагато раніше те, що вони принесуть подання, ніж той час, коли вони його до нас приносять. У них ще є процедура підписів, підготовка усього пакету документів, тому поки що немає", - зазначили у прес-службі.
Нагадаємо, у Верховній Раді почали збирати підписи під зверненням до Конституційного суду щодо указу Президента про розпуск парламенту.
Як повідомляв УНН, Голова Верховної Ради Андрій Парубій підтримує звернення народних депутатів до Конституційного суду щодо указу Президента про розпуск парламенту.