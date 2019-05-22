У Раді збирають підписи під зверненням до КСУ щодо указу про розпуск парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. У Верховній Раді почали збирати підписи під зверненням до Конституційного суду щодо указу Президента про розпуск парламенту. Фото із додатком до звернення на своїй сторінці у Facebook показав лідер фракції "Народний фронт" Максим Бурбак, передає УНН.
"Фракція НФ підтримає подання в КС", - написав Бурбак і оприлюднив фото додатку до конституційного подання.
Зазначено, що на фото видно, що подання підписали 20 народних депутатів.
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Як повідомляв УНН, Голова Верховної Ради Андрій Парубій підтримує звернення народних депутатів до Конституційного суду щодо указу президента про розпуск парламенту.
Нагадаємо, указ Президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів з'явився на сайті АП 21 травня.