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Парубій підтримує звернення до Конституційного суду щодо указу про розпуск парламенту

Парубій підтримує звернення до Конституційного суду щодо указу про розпуск парламенту

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій підтримує звернення народних депутатів до Конституційного суду щодо указу президента про розпуск парламенту. Про це спікер сказав під час позачергового засідання, передає кореспондент УНН.

"Указ президента, я як голова ВР, не можу зупинити, як і не може зупинити Верховна рада України. Тільки суд може визначити його відповідність до конституції. Я знаю, що народні депутати планують подати звернення в КСУ, і я підтримую цю ініціативу народних депутатів. Рішення конституційного суду може бути пізнішим, ніж самі вибори", - зазначив він.

На його думку, указ президента про розпуск парламенту суперечить діючій Конституції та заводить Україну в конституційну кризу.

Він пообіцяв діяти в межах законодавства.

Нагадаємо, указ Президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів з'явився на сайті АП 21 травня.

Українські Національні Новини

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