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До Криму прибули "європейські та українські політики" – ЗМІ РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Делегація “європейських та українських політиків” прибула до окупованого Криму з триденним візитом, заявив заступник голови комітету Держдуми РФ у справах національностей Руслан Бальбек. Про це повідомляє УНН із посиланням на РІА “Новости”.

У делегацію нібито увійшло близько 20 осіб, серед яких — депутати Європарламенту, а також політики з країн Європейського союзу, СНД і Латинської Америки.

Зазначається, що вони прибули, аби подивитися, як живе анексований Крим на третю річницю окупації.

За словами Р.Бальбека, делегація “представлена розсудливими українськими політиками”.

“Це перший візит представників української політики”, — наголосив він.

Як повідомляв УНН, у Криму відбулася установча конференція структури, яка займатиметься “інтеграцією Донбасу до Російської Федерації” — так званого Інтеграційного комітету “Росія — Донбас”.

Українські Національні Новини

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