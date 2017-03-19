До Криму прибули "європейські та українські політики" – ЗМІ РФ

У делегацію нібито увійшло близько 20 осіб, серед яких — депутати Європарламенту, а також політики з країн Європейського союзу, СНД і Латинської Америки.



Зазначається, що вони прибули, аби подивитися, як живе анексований Крим на третю річницю окупації.



За словами Р.Бальбека, делегація “представлена розсудливими українськими політиками”.



“Це перший візит представників української політики”, — наголосив він.



Як повідомляв УНН, у Криму відбулася установча конференція структури, яка займатиметься “інтеграцією Донбасу до Російської Федерації” — так званого Інтеграційного комітету “Росія — Донбас”.