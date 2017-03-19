В Крым прибыли "европейские и украинские политики" - СМИ РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Делегация "европейских и украинских политиков" прибыла в оккупированный Крым с трехдневным визитом, заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
В делегацию якобы вошло около 20 человек, среди которых - депутаты Европарламента, а также политики из стран Европейского союза, СНГ и Латинской Америки.
Отмечается, что они прибыли, чтобы посмотреть, как живет аннексированный Крым на третью годовщину оккупации.
По словам Р.Бальбека, делегация "представлена благоразумными украинскими политиками".
"Это первый визит представителей украинской политики", - подчеркнул он.
Как сообщал УНН, в Крыму состоялась учредительная конференция структуры, которая будет заниматься "интеграцией Донбасса в Российской Федерации" - так называемого Интеграционного комитета "Россия - Донбасс".