До Києва не долітають деякі літаки з регіональних аеропортів

За словами речниці аеропорту, в “Борисполі” були відмінені декілька рейсів через те, що їх мали виконувати літаки, які мали прилетіти в Київ з Запоріжжя, Дніпра, Херсону, і Харкова. І саме через відсутність цих бортів сталася відміна кількох рейсів з Борисполя. Що стосується відправленнь всіх інших рейсів з Борисполя — проблем з вильотами немає.

“Всі інші рейси виконуються за розкладом. Можуть бути лише незначні затримки — 20-30 хв. через протикригову обробку літаків перед їх відправленням. Снігоочисної техніки достатньо, коефіцієнт щеплення на злітній смузі достатній”, — сказала Тетяна Ярош.

Водночас, в коментарі УНН прес-секретар аеропорту “Київ” Галина Бондаренко повідомила, що аеропорт відмінив 1 рейс у Запоріжжя з тієї ж причини — борт не прилетів з Одеси.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Через погодні умови в Одеському аеропорту скасовано частину рейсів

“Відмінений тільки внутрішній рейс, який мав прибути з Одеси через негоду там і далі мав летіти до Запоріжжя. Цей рейс на сьогодні відмінений.

Міжнародні рейси за розкладом відправляються. Смуги чистяться вчасно, коефіцієнт щеплення 0,4 — це норма”, — сказала Галина Бондаренко.

Також, кореспонденту УНН повідомили в Харківському аеропорту, що з Харкова не вилетіли сьогодні два рейси — у Київ о 11:15 і Стамбул о 10:45, всі подальші рейси виконуються за розкладом.

Тим часом, під час сьогоднішнього штабу Одеської ОДА повідомили, що з Одеського аеропорту був відмінений лише 1 рейс — у Київ, всі решта — планують виконувати за графіком.

Нагадаємо, синоптики оголосили штормове попередження через сильний сніг в Україні.