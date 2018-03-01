В Киев не долетают некоторые самолеты из региональных аэропортов

По словам пресс-секретаря аэропорта, в "Борисполе" были отменены несколько рейсов из-за того, что их должны были выполнять самолеты, которые должны были прилететь в Киев из Запорожья, Днепра, Херсона и Харькова. И именно из-за отсутствия этих бортов произошла отмена нескольких рейсов из Борисполя. Что касается отправки всех других рейсов из Борисполя - проблем с вылетами нет.

"Все остальные рейсы выполняются по расписанию. Могут быть лишь незначительные задержки - 20-30 мин. из-за обработки против льда самолетов перед их отправкой. Снегоочистительной техники достаточно, коэффициент сцепления на взлетной полосе достаточный", - сказала Татьяна Ярош.

В то же время, в комментарии УНН пресс-секретарь аэропорта "Киев" Галина Бондаренко сообщила, что аэропорт отменил 1 рейс в Запорожье по той же причине - борт не прилетел из Одессы.

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"Отменен только внутренний рейс, который должен был прибыть из Одессы из-за непогоды там и дальше должен был лететь в Запорожье. Этот рейс сегодня отменен.

Международные рейсы по расписанию отправляются. Полосы чистятся вовремя, коэффициент сцепления 0,4 - это норма", - сказала Галина Бондаренко.

Также, корреспонденту УНН сообщили в Харьковском аэропорту, что из Харькова не вылетели сегодня два рейса - в Киев в 11:15 и Стамбул в 10:45, все последующие рейсы исполняются по расписанию.

Между тем, во время сегодняшнего штаба Одесской ОГА сообщили, что из Одесского аэропорта был отменен только 1 рейс - в Киев, все остальные - планируют выполнять по графику.

Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильного снега в Украине.