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До 2030 року в Україні має повторно використовуватися близько 70% тари

До 2030 року в Україні має повторно використовуватися близько 70% тари

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Згідно з Національною стратегією поводження з відходами до 2030 року в Україні має повторно використовуватися близько 70% тари, передає УНН з посиланням на документ Стратегії, опублікований в “Урядовому кур’єрі”.

У документі наголошується, що Україна має суттєві проблеми зі збором та переробкою упаковок і тари. Окрім втрати ресурсного потенціалу, це вкрай негативно позначається на екології.

Національною стратегією передбачається розроблення законопроекту відповідно до Директиви 94/62/ЄС Європейського парламенту та Ради від 20 грудня 1994 року “Про упаковку та тару від упаковки” і найкращих європейських практик, які передбачають ряд вимог.

"Урегулювання питання щодо поводження з відходами упаковки. Встановлення вимог для роздільного збирання і зберігання відходів упаковки на основі кращих європейських практик та конкретних місцевих вимог. Визначених обов’язкових до виконання виробникам та імпортерам норм підготовки для повторного використання та перероблення відходів упаковки, зокрема:

— до 31 грудня 2023 року — 60% маси упаковки;
— до 31 грудня 2025 року — не менше ніж 60% маси відходів упаковки, 40% пластику, 45% деревини, 50% чорних металів, 50% алюмінію, 50% скла, 50% паперу та картону.
— до 31 грудня 2030 року — 65% маси відходів упаковки, 60% пластику, 65% деревини, 75% темних металів, 75% алюмінію, 75% скла, 75% паперу та картону“, - йдеться у документі.

Нагадаємо, багато Європейських країн вирішують проблему накопичення тари за допомогою депозитної (заставної) системи збору тари. Вона діє в Швеції, Німеччині, Норвегії, Фінляндії, Данії, Естонії. Наприклад, в Норвегії завдяки цій системі збирають 95% тари, в Фінляндії — 93,3%, а в Данії — 89%.

Українські нардепи пропонують перейняти успішний досвід європейських країн. У ВР зареєстрований законопроект №5614 “Про систему збору та утилізації тари”, однак він досі так і залишається не розглянутим.

У той же час переймати європейський підхід щодо збору тари взялися в Білорусі. Однак рухаються вони значно швидше і впровадити її планують уже у 2020 році.

Довідка УНН: принцип роботи депозитної системи збору тари полягає в тому, що при здачі тари в спеціальний автомат — він повертає частину грошей, сплачених при купівлі напою. Чим більше пляшок здають — тим більше тари можна повторно використовувати або переробляти. Це, в свою чергу, зменшує кількість сміття, яке осідає в океанах і на звалищах.

Українські Національні Новини

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