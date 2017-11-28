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К 2030 году в Украине должно повторно использоваться около 70% тары

К 2030 году в Украине должно повторно использоваться около 70% тары

Киев  •  УНН

 • 9297 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Согласно Национальной стратегии обращения с отходами, до 2030 года в Украине должно повторно использоваться около 70% тары, передает УНН со ссылкой на документ Стратегии, опубликованный в "Правительственном курьере".

В документе отмечается, что Украина имеет существенные проблемы со сбором и переработкой упаковок и тары. Кроме потери ресурсного потенциала, это крайне негативно сказывается на экологии.

Национальной стратегией предусматривается разработка законопроекта в соответствии с Директивой 94/62/ЕС Европейского парламента и Совета от 20 декабря 1994 года "Об упаковке и таре от упаковки" и лучших европейских практик, которые предусматривают ряд требований.

"Урегулирование вопроса по обращению с отходами упаковки. Установление требований для раздельного сбора и хранения отходов упаковки на основе лучших европейских практик и конкретных местных требований. Определенных обязательных к исполнению производителям и импортерам норм подготовки для повторного использования и переработки отходов упаковки, в частности:

- до 31 декабря 2023 года - 60% массы упаковки;
- до 31 декабря 2025 года - не менее 60% массы отходов упаковки, 40% пластика, 45% древесины, 50% черных металлов, 50% алюминия, 50% стекла, 50% бумаги и картона.
- до 31 декабря 2030 года - 65% массы отходов упаковки, 60% пластика, 65% древесины, 75% темных металлов, 75% алюминия, 75% стекла, 75% бумаги и картона", - говорится в документе.

Напомним, многие европейские страны решают проблему накопления тары с помощью депозитной (залоговой) системы сбора тары. Она действует в Швеции, Германии, Норвегии, Финляндии, Дании, Эстонии. Например, в Норвегии благодаря этой системе собирают 95% тары, в Финляндии - 93,3%, а в Дании - 89%.

Украинские нардепы предлагают перенять успешный опыт европейских стран. В ВР зарегистрирован законопроект №5614 "О системе сбора и утилизации тары", однако он до сих пор так и остается не рассмотренным.

В то же время перенимать европейский подход по сбору тары взялись в Беларуси. Однако двигаются они значительно быстрее и внедрить ее планируют уже в 2020 году .

Справка УНН: принцип работы депозитной системы сбора тары заключается в том, что при сдаче тары в специальный автомат - он возвращает часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок сдают - тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это, в свою очередь, уменьшает количество мусора, которое оседает в океанах и на свалках.

Украинские Национальные Новости

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