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Дніпропетровщина відправить в Авдіївку п'ять тонн питної води та пересувні пункти обігріву

Київ • УНН

 • 7189 перегляди

ДНІПРО-КИЇВ. 31 січня. УНН. Із Дніпропетровщини на Донеччину терміново доправляють допомогу. Про це кореспонденту УНН повідомили працівники обласної державної адміністрації.

"Дніпропетровщина відправляє в Авдіївку 5 тонн питної води, пересувні пункти обігріву, автономні електростанції. В зону АТО відправляться й 20 тонн продуктів харчування", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області відправить до зруйнованої обстрілами Авдіївки 20 рятувальників.

Разом з рятувальним загоном на допомогу постраждалим вирушають вісім одиниць техніки та чотири автономні електростанції різної потужності, які забезпечуватимуть аварійне електропостачання шахтарського міста.

Для обігріву постраждалого населення рятувальники мають п’ять пересувних пунктів. У комплекті – ліжка, пічки, столи, стільці, запас твердого палива та потужний дизельний теплогенератор.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко дав доручення головам обласних та Київської міської державним адміністраціям вжити невідкладних заходів щодо надання гуманітарної допомоги мешканцям Авдіївки, які постраждали внаслідок артилерійських та ракетних обстрілів з боку російських бойовиків.

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