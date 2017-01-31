Днепропетровская область отправит в Авдеевку пять тонн питьевой воды и передвижные пункты обогрева
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 31 января. УНН. Из Днепропетровской области в Донецкую срочно доставляют помощь. Об этом корреспонденту УНН сообщили работники областной государственной администрации.
"Днепропетровская область отправляет в Авдеевку 5 тонн питьевой воды, передвижные пункты обогрева, автономные электростанции. В зону АТО отправятся и 20 тонн продуктов питания", - говорится в сообщении.
Кроме того, Главное управление ГосЧС Украины в Днепропетровской области отправит в разрушенную обстрелами Авдеевку 20 спасателей.
Вместе со спасательным отрядом на помощь пострадавшим отправляются восемь единиц техники и четыре автономные электростанции различной мощности, которые будут обеспечивать аварийное электроснабжение шахтерского города.
Для обогрева пострадавшего населения спасатели имеют пять передвижных пунктов. В комплекте - кровати, печки, столы, стулья, запас твердого топлива и мощный дизельный теплогенератор.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко дал поручение председателям областных и Киевской городской государственным администрациям принять безотлагательные меры по оказанию гуманитарной помощи жителям Авдеевки, пострадавших в результате артиллерийских и ракетных обстрелов со стороны российских боевиков.