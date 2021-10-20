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Для військових спростили трансплантацію кінцівок

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка забезпечить проведення трансплантацій кінцівок військовим, передає кореспондент УНН.

Для військових спростили трансплантацію кінцівок

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду в середу, 20 жовтня.

Деталі

Так, уряд ухвалив постанову про внесення змін до Порядку перевезення анатомічних матеріалів людини в межах України, ввезення таких матеріалів на митну територію України та вивезення їх за межі митної території України.

Це рішення, як очікується, дозволить українським лікарям перейняти досвід іноземних колег з проведення операцій для їх подальшої реалізації в Україні.

У додатку постанови повідомляється, що анатомічні матеріали людини у вигляді верхньої/верхніх або нижньої/нижніх кінцівок, призначених для трансплантації, можуть вивозитися за межі митної території України Українським центром трансплант-координації для проведення трансплантації кінцівок в іноземних закладах охорони здоров’я учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, у разі неможливості проведення такої трансплантації в Україні.

У пояснювальній записці повідомляється, що станом на сьогодні близько 1200 українських військовослужбовців втратили кінцівки та потребують проведення трансплантації.

Доповнення

У грудні 2019 року в Україні законодавчо врегулювали питання трансплантації.

У МОЗ ще в січні заявляли, що планують проведення трансплантацій верхніх та нижніх кінцівок для українських військових.

А в лютому Кабінет міністрів підтримав постанову, якою створюються умови для проведення складних операцій з трансплантації. Вона зокрема врегулювала питання ринку біоімплантів в Україні. Завдяки їй, як очікувалося, хрящі, сухожилля, фрагменти кісток тощо виготовлятимуться в Україні, а не імпортуватимуться. І це вкрай важливо в аспекті соціальної реабілітації військових та ветеранів АТО/ООС, людей, які отримали травми в аваріях та виробництвах, вказували у МОЗ.

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