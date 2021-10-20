Для военных упростили трансплантацию конечностей

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 20 октября.

Детали

Так, правительство приняло постановление о внесении изменений в Порядок перевозки анатомических материалов человека в пределах Украины, ввоз таких материалов на таможенную территорию Украины и вывоз их за пределы таможенной территории Украины.

Это решение, как ожидается, позволит украинским врачам перенять опыт иностранных коллег по проведению операций для их дальнейшей реализации в Украине.

В приложении постановления сообщается, что анатомические материалы человека в виде верхней/верхних или нижней/нижних конечностей, предназначенных для трансплантации, могут вывозиться за пределы таможенной территории Украины Украинским центром трансплант-координации для проведения трансплантации конечностей в иностранных учреждениях здравоохранения участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и непосредственно принимавших участие в антитеррористической операции, в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, в случае невозможности проведения такой трансплантации в Украине.

В пояснительной записке сообщается, что на сегодня около 1200 украинских военнослужащих потеряли конечности и требуют проведения трансплантации.

Дополнение

В декабре 2019 года в Украине законодательно урегулировали вопрос трансплантации.

В Минздраве еще в январе заявляли, что планируют проведение трансплантаций верхних и нижних конечностей для украинских военных.

А в феврале Кабинет министров поддержал постановление, которым создаются условия для проведения сложных операций по трансплантации. Оно в частности урегулировало вопросы рынка биоимплантов в Украине. Благодаря ему, как ожидалось, хрящи, сухожилия, фрагменты костей и т.д. будут производиться в Украине, а не импортироваться. И это крайне важно в аспекте социальной реабилитации военных и ветеранов АТО/ООС, людей, получивших травмы в авариях и на производствах, указывали в Минздраве.